Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы в Минске

(Обновлено 12:13)

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, передает корреспондент БЕЛТА.

До прибытия Президента возле храма приземлился вертолет, на борту которого находились капсулы с землей из областных центров, Минской области и города-героя Минска. В сопровождении роты почетного караула их доставили ко входу в храм, куда прибыл глава государства. Александр Лукашенко за колонной военнослужащих проследовал в большой зал крипты храма.

Глава государства принял участие в закладке капсул и зажег свечу в память о павших воинах и невинных жертвах Великой Отечественной войны. На церемонии также присутствовали высшие должностные лица, руководители общественных объединений (БРСМ, Белорусского общественного объединения ветеранов, Федерации профсоюзов Беларуси), дипломаты, представители регионов.

"Огромное спасибо всем вам за то сподвижничество, которое вы совершили в канун этого великого праздника. Желаю крепкого здоровья, мужества, не падайте духом. У нас обязательно будет все хорошо", - сказал Александр Лукашенко, общаясь с участниками церемонии.

Ранее в крипту храма-памятника были установлены капсулы с землей, собранной в местах воинской славы районов Беларуси, городов-героев России и Украины, Австрии, Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Молдовы, Латвии, Румынии, Венгрии, Эстонии.

Состоявшееся сегодня мероприятие является кульминацией патриотического проекта "Во славу общей Победы!", начало которого Президент объявил во время выступления 9 мая 2019 года на площади Победы в Минске. В течение года во всех регионах Беларуси проводились акции по закладке в капсулы земли с мест воинской славы. Они проходили в торжественной обстановке и с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей органов власти, трудовых коллективов, общественных организаций, священнослужителей, учащихся, военных. К проведению акции присоединились и зарубежные государства. В ниши крипты храма установлены капсулы с землей из городов-героев Волгограда, Керчи, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из государств, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

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Лукашенко: празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в истории Беларуси Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых.

Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом "Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение", - подчеркнул глава государства.