14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Мероприятие проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Помимо лидеров стран Евразийского экономического союза, в мероприятии также принимают участие президенты государств-наблюдателей при союзе - Кубы и Узбекистана.

В повестке 10 вопросов. Главам государств Евразийского экономического союза будет доложено о выполнении поручения ВЕЭС от 11 декабря 2020 года - о проделанной работе по согласованию вопроса подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза и вопроса установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления.

На повестке дня вопросы глобальной климатической повестки ЕАЭС, перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, о внесении изменений в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии.-0-

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