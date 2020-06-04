Лукашенко принял кадровые решения

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня произвел кадровые перестановки в правительстве.-0-

"Мы выдержим и победим" - Лукашенко ориентировал правительство на преодоление современных вызовов Глава государства пояснил, почему посчитал нужным собрать на совещание всех новых кандидатов, а также тех руководителей, которые продолжат трудиться на прежних должностях.

Премьер-министр Беларуси - Роман Головченко

Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

Роман Головченко. Фото из архива

Первый вице-премьер - Николай Снопков

"Я принял решение вернуть его из Китайской Народной Республики. Он работал там в качестве посла. Думаю, что мои китайские друзья меня поймут. Потому что в этот период, когда мы во многом обновляем руководящий состав, важен опыт работы в правительстве этих аксакалов", - заявил глава государства.

Николай Снопков. Фото из архива

Вице-премьер - Александр Субботин

"Во-первых, Субботин тоже грамотный, образованный человек, доктор наук. Но самое главное - он поработал в России, интеграционных структурах (был членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. - Прим. БЕЛТА). Он хорошо знает не только Россию, но внутренние процессы, подковерную борьбу в этих интеграционных структурах. И учитывая, что вице-премьеры прежде всего будут отвечать за экспорт, а главный наш партнер - Россия, я думаю, и те контакты, которые у него есть, и те знакомства пригодятся", - сказал Президент о новом вице-премьере.

Александр Субботин. Фото из архива

Заместитель главы Администрации Президента - Дмитрий Крутой

Александр Лукашенко охарактеризовал Дмитрия Крутого как молодого и перспективного человека. "И я хочу, чтобы из него получился хороший управленец и профессионал. И ему надо, как в народе говорят, потереться не только в Министерстве экономики. Вице-премьер по экономике - и все… Пройдет время (оно летит быстро), оглянется, а не хватает этого, того… Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего фильтром в экономике. На уровень Президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения", - сказал глава государства.

"Это ляжет на него и на Бельского в Администрации Президента. Два таких немножко разных по стилю и направлению человека. Один - более рыночный, так сказать. Другой - более крепкий, приземленный человек. Это совсем другая ситуация в Администрации Президента", - отметил белорусский лидер.

Дмитрий Крутой. Фото из архива

Министр архитектуры и строительства - Руслан Пархамович

"Очень современный, руководитель будущего, который организовал работу строительного комплекса в области. Очень подвижный, умница, понимающий в строительной отрасли, разворотливый. Бывший министр строительства не потерян (Дмитрий Микуленок. - Прим. БЕЛТА). Анатолий Сивак (председатель Мингорисполкома. - Прим. БЕЛТА) просто попросил его к себе. У него очень сложная ситуация сегодня. Поэтому я согласился с предложением Сивака. Я не против. Думаю, и Кухарев (вице-премьер Владимир Кухарев, курирующий строительную сферу. - Прим. БЕЛТА) тоже против не будет. Тем более что основная стройка все равно в Минске", - сказал глава государства.

Министр информации - Игорь Луцкий

"Пришлось дернуть обратно (до февраля 2018 года Игорь Луцкий работал в должности первого заместителя министра информации. - Прим. БЕЛТА). Знаю, что за это время СТВ стало другим, молодец. Ты научился эффективно работать в интернете. Думаю, что нам придется с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность", - сказал Президент.

Игорь Луцкий. Фото из архива

Министр промышленности - Петр Пархомчик

"Подожди с пенсией. Страну надо закрепить. И если вы сработаете с Романом Головченко (новый премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) по промышленности, считайте, что мы проскочили как минимум эту пандемию. И этот кризис, который ей порожден. Ты можешь. Но БЕЛАЗ от тебя никуда не уходит пока. И вносите предложение по руководителю БЕЛАЗа", - сказал Президент.

Он особо отметил, что на промышленных предприятиях работает огромное количество людей, это градообразующие предприятия, а потому этой сфере надо уделять пристальное внимание.

Петр Пархомчик. Фото из архива

Министр жилищно-коммунального хозяйства - Андрей Хмель

Министр финансов Беларуси - Юрий Селиверстов

"Смотри каждую копейку, считай деньги", - дал напутствие глава государства.

Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран. "Он попросился на дипломатическую работу, владеет иностранным языком. Министр иностранных дел Владимир Макей также очень ходатайствует, - сказал Александр Лукашенко. - Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности - пускай, он неплохо работал. Но я жду от Селиверстова большей отдачи".

Председатель Комитета государственного контроля - Иван Тертель

До настоящего времени Иван Тертель работал на посту заместителя председателя КГБ. "Не потому, что генерал (принял решение о назначении на новую должность. - Прим. БЕЛТА). Хотя я очень это ценю. Тертель занимался в КГБ контрольными функциями в экономике. И, как его характеризуют его сотрудники, да и я много слышал о нем, это преданный стране человек", - отрекомендовал глава государства нового председателя КГК.

"Это человек, у которого нет никаких кланов. Он знает обстановку в стране. Прежде всего, в экономике. И он способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля. Ничего не отметая - того, что было сделано при прежних руководителях. В том числе при Леониде Анфимове", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент добавил, что и Леонид Анфимов без работы не останется, так как он надежный и крепкий человек.

Государственный комитет по имуществу возглавил Дмитрий Матусевич

Дмитрий Матусевич. Фото из архива

Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета

"Не только Роман Головченко (бывший руководитель Госкомвоенпрома, а ныне - премьер-министр. - Прим. БЕЛТА) вас предлагал на эту должность, но и многие, кто с вами работал", - отметил Александр Лукашенко.

Он выразил надежду, что по обсуждавшимся недавно направлениям в военно-промышленном комплексе работы будут успешно продолжены, и данная сфера получит дальнейшее развитие.