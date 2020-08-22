Лукашенко принял решение назначить Караника губернатором Гродненской области, областные депутаты поддержали

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области. Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.

"Мною принято решение о направлении к вам вашего человека - Владимира Степановича Караника, - сказал глава государства. - Для меня это большая потеря. Потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Это был первый помощник Президента по всем вопросам, первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили".

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