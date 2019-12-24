Лукашенко принял решение по кадровым перестановкам в МВД

24 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 декабря принял решение по кадровым перестановкам в МВД, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства на должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове согласовал кандидатуру генерал-майора милиции Николая Мельченко, который до этого занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности.

Это кадровое перемещение позволит наиболее полно использовать потенциал Николая Мельченко в интересах Беларуси на межгосударственном уровне. Наличие официального представителя обеспечит необходимый уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, будет способствовать укреплению взаимодействия с руководством правоохранительных органов стран пребывания.

На высвобождаемую должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел.

Назначение обусловлено необходимостью наиболее полно использовать опыт и потенциал Александра Барсукова, который проходил службу практически на всех основных должностях начальствующего состава милиции общественной безопасности. Ранее он успешно руководил крупными формированиями в системе органов внутренних дел, в том числе Департаментом исполнения наказаний МВД и ГУВД Минского горисполкома.

На должность заместителя министра внутренних дел на альтернативной основе подобран и назначен генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший Департамент охраны МВД.

Сергей Хоменко ранее служил во внутренних войсках, где прошел все ступени до первого заместителя командующего внутренними войсками МВД. Профессионализм, организованность, волевые и деловые качества, богатый и разносторонний опыт службы и управленческой деятельности, личный авторитет Сергея Хоменко будут востребованы в системе идеологической и профессионально-должностной подготовки личного состава в целях развития и совершенствования кадрового потенциала органов внутренних дел.-0-