Лукашенко принял с докладом председателя Госкомвоенпрома

3 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства было доложено о состоянии дел на подведомственных предприятиях и организациях Госкомвоенпрома, перспективных направлениях развития.

Роман Головченко

Рассматривались актуальные вопросы в сфере военных разработок, в частности в сфере ракетостроения. В развитие рабочей поездки Президента 22 мая и ознакомления с соответствующей тематикой Роман Головченко дополнительно проинформировал Александра Лукашенко по обсуждавшимся тогда направлениям.-0-

Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача "Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг (в случае военной агрессии со стороны. - Прим. БЕЛТА), - нанести неприемлемый урон противнику", - отметил белорусский лидер.