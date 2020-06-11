Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался текущими результатами работы ведомства, расследованием наиболее крупных и резонансных уголовных дел. Кроме того, одна из тем встречи - организация деятельности Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.

"Поскольку все познается в сравнении, что мы имеем в этом году и как выглядим на фоне прошлого года. Какова здесь динамика?" - поинтересовался Президент.

Что касается расследования ряда уголовных дел, Александр Лукашенко подчеркнул, что прежде всего у него на контроле находятся общественно значимые, крупные преступления. "Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены и решение суда есть, то хотелось бы знать, каково решение", - обозначил тему для беседы глава государства.

Говоря о создании Института повышения квалификации и переподготовки следственных работников, Президент отметил актуальность этой темы. "От следствия требуется больше качества, знаний. Потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий. Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий. Чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда", - сказал Александр Лукашенко.

Как доложил Иван Носкевич, криминогенная обстановка в текущем году по результатам пяти месяцев складывается достаточно благоприятная. Уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился практически на 13,5%. Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что это очень хороший показатель.

"Думаю, что это все-таки результат планомерной огромной работы профилактического характера всего правоохранительного блока и государственных органов в целом. Рано или поздно это должно было сказаться", - отметил Иван Носкевич.-0-

Итоги встречи

Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки СК "Глава государства внимательно выслушал мои доводы и дал согласие на создание этого учебного заведения. Думаю, сегодня-завра мы получим указ об образовании Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета", - сказал председатель СК Иван Носкевич.

Лукашенко обратил внимание на необходимость ограждений между встречными полосами на магистралях Этот вопрос был поднят в связи с обсуждением резонансных ДТП с большим количеством погибших, где одна из причин трагедии - выезд на встречную полосу.