Лукашенко принял с докладом Румаса

14 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в первую очередь поинтересовался итогами работы экономики за четыре месяца текущего года. "Первый квартал мы анализировали. Апрель, понятно, в силу определенных обстоятельств, и очень серьезных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым. Поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результат этих четырех месяцев и основные тенденции, которые прежде всего нас настораживают", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также поинтересовался ситуацией в сфере государственного долга. "Какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам?" - обозначил он вопрос.

"Третья тема - это МВФ. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами. Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе по здравоохранению", - отметил Президент.

Сергей Румас

Александр Лукашенко также акцентировал внимание на еще одном важном практическом вопросе - цене поставляемого в Беларусь российского природного газа. "Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси, - сказал Президент. - Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. - Прим. БЕЛТА), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси".-0-

Фото Юрия Орешкина

По итогам доклада

Румас: второй пакет мер поддержки будет ориентирован конкретно на помощь гражданам Говоря о втором пакете мер поддержки, премьер-министр сообщил, что Президент вернул этот пакет в правительство для доработки.

Румас видит возможность договориться с Россией о справедливой цене на газ для Беларуси "У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал премьер-министр.

Румас рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом 2020 года "Рассчитываем, что с июля экономика в пострадавших секторах уже будет наверстывать и добавлять. Вы видите, что страны открываются, есть спрос на нашу продукцию", - сказал премьер-министр.

Румас: все обязательства по выплате госдолга в 2020 году будут выполнены безусловно и в срок По словам премьер-министра, за четыре месяца этого года как республиканский, так и местные бюджеты исполнены с профицитом. "В обоих случаях профицит по Br600 млн.