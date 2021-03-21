Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме к годовщине хатынской трагедии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.

Сначала Президент возложил цветы к памятнику Непокоренному человеку. После просмотра литературно-музыкальной композиции состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

Во время митинга-реквиема с участием представителей четырех ведущих традиционных религиозных конфессий состоялась Всебелорусская молитва о мире. От всех конфессий выступил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

На митинге-реквиеме также присутствовали сыновья главы государства и высшие должностные лица.

Памятные мероприятия проходят на территории Государственного мемориального комплекса "Хатынь" 21-22 марта.-0-