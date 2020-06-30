"Он всегда будет символом нерушимой дружбы" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала подо Ржевом

30 июня, Ржев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы к подножию мемориала. После этого участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

"Война - это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев - именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня, но не сдавался советский солдат. Шел врукопашную в жестокой схватке с врагом, когда заканчивались патроны. Истекал кровью на снегу в лютый мороз. Умирал, но стоял насмерть", - подчеркнул Александр Лукашенко во время церемонии.

Глава государства отметил, что подо Ржевом полегли сотни тысяч героев, и для каждого из них это была последняя пядь его родной земли. Так же, как для других воинов, - Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом или Мамаев курган в Сталинграде, добавил Президент.

"Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам - мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он поблагодарил создателей этого грандиозного памятника: руководство Российской Федерации, Постоянный комитет Союзного государства, правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество, творческий коллектив и всех граждан, принявших участие в строительстве.

Президент убежден, что мемориал советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.-0-

Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.

Путин: значение кровопролитной битвы подо Ржевом в победе советского народа над нацизмом огромно "Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли", - подчеркнул Президент России Владимир Путин.