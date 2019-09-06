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06 сентября 2019, 10:46

Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста

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6 сентября, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест, где в эти дни проводятся основные мероприятия, приуроченные к 1000-летию города.

Символическую ленту вместе с главой государства перерезали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и генеральный директор ОАО "Строительный трест №8" Павел Сацута.

На церемонии открытия также присутствовали представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, участвовавших в возведении Западного обхода Бреста.

"Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста. Мы убираем огромные потоки транспортных средств из города и направляем их в обход. Вы не только выполнили поручение, а сдержали свое слово - построили путепровод, который связал берега реки Мухавец, погранпереходы "Варшавский мост" и "Козловичи", - отметил Президент.

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"Он изменился. Брест стал современным. Совсем другой город, даже граница, где я служил, совсем другая стала - ухоженная, красивая", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что этот уникальный объект был построен с опережением на два месяца. "Молодцы! Значит, умеете это делать. А решение о возведении этого объекта было правильным, своевременным. Если честно, то мы запоздали со строительством этого объекта. Брест является приграничным транзитным городом, его железнодорожный узел - одним из звеньев нового Шелкового пути", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на большое значение страны для международного транзита грузов. "Брест был, есть и будет транзитным городом, но люди от этого страдать не должны. И вы сделали хороший подарок не только себе, но и своим землякам", - подчеркнул он.

Президент выразил убеждение, что Западный обход Бреста не только снизит нагрузку на центр города, избавит его жителей и гостей от пробок, но и станет важным аспектом в развитии экономического и туристического потенциала региона и всей страны.

Он особо отметил, что развязку спроектировали и построили брестские специалисты. Это свидетельствует о наличии в стране необходимых компетенций, а услуги белорусских строителей востребованы и за рубежом, в том числе в Украине.

"Реализация проекта стала показательным примером эффективного использования времени и ресурсов, умения властей работать с населением. Очень хорошо, что вы никого не обидели", - сказал глава государства.

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"Моя цель всегда и везде - мы должны все делать сами. И даже если чего-то когда-то не делали - надо научиться, технологий достаточно, - убежден Александр Лукашенко. - Поэтому потихоньку будем подталкивать вас к тому, чтобы вы осваивали новые технологии".

"Вы создали инфраструктурный объект высочайшего уровня в сжатые сроки и значительно улучшили жизнь брестчан. Не на словах, а на деле внесли свой вклад в развитие Беларуси - страны для нашей жизни, жизни наших детей", - сказал Александр Лукашенко.

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"Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли", - отметил глава государства.

По его словам, развязка стала хорошим подарком к тысячелетнему юбилею города. "Благодаря своему труду, стремлению сделать любимый город краше, удобным и современным, вы вошли в историю его второго тысячелетия", - подчеркнул белорусский лидер.

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Президент подчеркнул, что Брест за последние годы сильно изменился, а в сравнении с советским периодом стал неузнаваемым. "Мне было несколько стыдно 5-7 лет тому назад, что Брест в своем внешнем обличии серьезно отставал от других областных центров и Минска", - признался он.

Александр Лукашенко пожелал всем брестчанам процветания и благополучия.

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"Сегодня Брестчина являет собой образец стабильного развития: от эффективного земледелия до высочайших технологий. Я нередко привожу в пример наши западные регионы. С большим удовольствием бываю здесь, пусть и не так часто, как хотелось бы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также призвал не останавливаться на достигнутом: "Еще очень много работы. Мы сделали главное - трудоемкие объекты. А дальше надо потихоньку - школьники, студенты, вы тоже - на субботниках. Надо благоустраивать город, озеленять Брест".

Еще одна задача - создавать новые рабочие места и искать новые объекты, где можно будет приложить свои знания, умения и опыт.-0-

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Подарок от имени всех брестчан приняли директор музея истории Бреста Светлана Томчук и почетный гражданин города Николай Кузьмич.

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Глава государства рассказал, что как только к нему поступила информация о проблемах, связанных со строительством аккумуляторного завода, эту информацию стали тщательно перепроверять. Не разобравшись в ситуации, махать мечом просто неприемлемо, подчеркнул он.

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