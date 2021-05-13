Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии.

О России

Президент отметил, что Беларусь связывают многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией.

"Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей", - констатировал Александр Лукашенко. Он напомнил, что на долю России приходится около половины общего объема внешней торговли Беларуси. "Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества, - сказал глава государства. - Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее".

"И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают", - продолжил Президент. Он подчеркнул, что Беларусь и Россия не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. "Но если кто-то посмеет бросить нам вызов - России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем", - подчеркнул белорусский лидер.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов и Александр Лукашенко

Об Ираке

По словам Президента, Беларусь рассматривает Ирак в качестве перспективного политического и торгово-экономического партнера на Ближнем Востоке. "Честно скажу, что отношения у нас могут быть значительно лучше. Мы просто не используем пока те резервы, которые у нас есть. У наших народов ведь давняя история дружественных связей. Готовы развивать взаимодействие в машиностроении, сельском хозяйстве и фармацевтике, а также в образовании", - сказал глава государства. По его словам, регулярное авиасообщение между столицами Беларуси и Ирака создает благоприятные условия для развития туризма, гуманитарных контактов и реализации совместных бизнес-проектов.

О Никарагуа

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь придает важное значение расширению связей со странами Латинской Америки, в том числе с давним другом и союзником - Никарагуа. "В последние годы взаимодействие между Минском и Манагуа носит интенсивный характер, особенно в политической сфере. Хотелось бы, чтобы эта политика переросла в существенную экономику, - отметил Президент. - Высоко ценим поддержку, которую ваша страна оказывает нам на международных площадках. Мы в долгу не останемся, можете на нас рассчитывать", - заверил Президент.

О Саудовской Аравии

Александр Лукашенко подтвердил готовность в самое ближайшее время активизировать двусторонний политический диалог с одним из лидеров арабского мира - Королевством Саудовской Аравии.

"Минск очень заинтересован в развитии торгового сотрудничества с Эр-Риядом. Мы об этом уже много-много раз говорили на различных уровнях. Наши страны имеют взаимодополняющий характер экономик, что делает нас очень выгодными партнерами", - подчеркнул глава государства.

О Сьерра-Леоне

Президент Беларуси, обращаясь к послу Сьерра-Леоне, отметил готовность выстраивать эффективные долгосрочные отношения с этой страной. "Можем предоставить вам большой выбор продукции, включая широкий спектр специальной техники. Предлагаем уделить должное внимание сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере - от поставок продукции до обмена опытом возделывания культур и подготовки специалистов", - сказал белорусский лидер.

О Руанде

Александр Лукашенко отметил и значительный потенциал взаимодействия Беларуси с Руандой в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. "Нужно ускорить формирование необходимой договорно-правовой базы. Мы к этому готовы. Можем обсудить поставки белорусской техники, которая уже хорошо известна в большинстве африканских государств и успешно работает, в том числе в соседних с Руандой странах", - предложил Президент. По его словам, есть также перспектива для реализации совместных проектов по добыче полезных ископаемых, участия в инфраструктурных проектах, сотрудничества в области медицины и подготовки кадров.

В заключение церемонии глава государства поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси и отметил, что их приезд в Минск - хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. "Очень рассчитываю, что каждый из вас обогатит наше сотрудничество новыми заметными достижениями и, познакомившись с нашей страной, полюбит ее по-настоящему", - сказал Президент.

Со своей стороны Александр Лукашенко заверил, что Беларусь открыта к совместной работе на равноправной и взаимовыгодной основе в духе дружбы и уважения. "От всей души желаю успехов в вашей ответственной дипломатической миссии, интересной и плодотворной работы на благо наших стран и народов", - подытожил белорусский лидер.-0-