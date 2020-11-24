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24 ноября 2020, 10:36

Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран и Мальтийского ордена

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

Президент подчеркнул, что Беларусь является надежным партнером для каждого из государств, послы которых присутствуют сегодня на церемонии. "Нам есть что предложить вам для сотрудничества", - уточнил Александр Лукашенко.

О Китае

Обращаясь к Чрезвычайному и Полномочному Послу Китая в Беларуси Се Сяоюну, Александр Лукашенко заявил: "Характер наших отношений с Китайской Народной Республикой - доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. И этим все сказано (все это закреплено в нормативно-правовых международных актах). Этой философией пронизаны все сферы нашего взаимодействия".

Президент напомнил, что Беларусь активно участвует в китайской инициативе "Пояс и путь". "Сегодня это реально работающий проект, который дает конкретную отдачу, и мы всемерно способствуем и будем способствовать его сопряжению с интеграционными процессами в Евразийском экономическом союзе, насколько это возможно", - сказал белорусский лидер.

В качестве одного из показательных примеров двустороннего сотрудничества Александр Лукашенко привел проект Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", где работают уже около 70 высокотехнологичных иностранных компаний.

Кроме того, в этом году стартовали еще два важных для Беларуси проекта - строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта на средства КНР.

"Сохраняются хорошие темпы роста белорусского экспорта в Китай. По нашим оценкам, в этом году объем поставок сельхозпродукции в Китай впервые достигнет $200 млн. Я уверен, что это только начало", - отметил Александр Лукашенко.

Об Израиле

Характеризуя отношения Беларуси и Израиля, Президент заметил, что две страны связывает многовековая дружба, а также общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны.

"Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси). Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассчитывает, что будет развиваться сотрудничество с Израилем в области информационных и биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. "И есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем", - отметил Президент.

О Мальтийском ордене

"Значительный опыт двустороннего сотрудничества у нашей страны с Мальтийским орденом, которому признательны за большую гуманитарную помощь, поставки медицинского оборудования, повышение квалификации белорусских врачей", - сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что орден активно взаимодействует с Беларусью в рамках международных усилий по борьбе с торговлей людьми.

О Пакистане

Особое значение, по словам Александра Лукашенко, Беларусь придает сотрудничеству с Пакистаном. "После открытия своих дипмиссий Минск и Исламабад совершили настоящий прорыв во всех сферах взаимодействия. Сегодня нам необходимо грамотно использовать имеющиеся наработки, уделив особое внимание промышленности, сельскому хозяйству, образованию, фармацевтике и здравоохранению. Главное - не останавливаться, надо идти вперед, несмотря на разного рода катаклизмы здесь и там", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что ожидается визит в Минск премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

О Бангладеш

Беларусь рассматривает Народную Республику Бангладеш как важного и перспективного партнера, заверил Президент. Он констатировал, что за последние годы активизировалось взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере. "И возможности здесь большие, - добавил Александр Лукашенко. - Мы видим хорошие перспективы для работы в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и образования. Позиции наших стран близки и по основным вопросам международной повестки".

О Камбоджи

В этом году Беларусь и Камбоджа отметили 25-летие установления дипломатических отношений. "За это время сформированы договорно-правовая база и рабочие органы для взаимодействия. Пора активно переходить к конкретным проектам. Мы к этому готовы", - заявил Президент.

"Технологические возможности Беларуси могут в значительной степени удовлетворить потребности динамично развивающейся экономики Камбоджи, - продолжил белорусский лидер. - Помимо поставок техники и оборудования наши предприятия готовы активизировать промышленную кооперацию, участвовать в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры Камбоджи, добыче полезных ископаемых. Мы готовы создавать у вас нужные для вас предприятия и готовить для них рабочие кадры".

О Намибии

"В Африке у нас далеко не полностью реализован потенциал сотрудничества с Намибией. Сегодня мы находимся лишь в начале пути по форматированию наших отношений, - отметил Президент. - Я абсолютно убежден, что нам нужно ориентироваться на достижение практического результата на долгосрочную перспективу сотрудничества".

По словам Александра Лукашенко, необходимо сконцентрироваться на увеличении объемов взаимной торговли и реализации совместных проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства.

В заключение церемонии глава государства еще раз поздравил дипломатов с официальным началом работы в Беларуси. "Надеюсь, вы будете непредвзято и объективно доводить своему руководству информацию о жизни нашей страны. Мы готовы помогать вам в этом, - подчеркнул Президент. - Рассчитываю, что ваши опыт и профессионализм станут прочной основой для конструктивного взаимодействия, а его практические результаты не заставят себя долго ждать".-0-

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