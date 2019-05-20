Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств

Во время церемонии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты главе белорусского государства вручили дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, Уганды.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси дорожат отношениями с каждым из представленных государств.

О Дании

Президент констатировал, что Дания является перспективным партнером для Беларуси, с которым республика намерена развивать более продуктивное сотрудничество.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в Беларуси Карстен Сендергорд и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Общая для наших стран задача - поддержка мира и стабильности в Европейском регионе. Нам важен диалог с датской стороной по этим и другим вопросам двусторонней повестки дня, а также развитие контактов в области торговли, инвестиций и энергоэффективности", - сказал белорусский лидер.

Об Испании

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси придают огромное значение укреплению сотрудничества с Испанией. Это подтверждает назначение в феврале нынешнего года первого посла Беларуси в Мадриде.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в Беларуси Фернандо Вальдеррама и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Уверен, аналогичные шаги с испанской стороны по открытию полноценного дипломатического представительства в Минске укрепили бы отношения между нашими странами", - заявил Президент.

О Мальте

Глава государства считает, что Беларусь способна заметно продвинуться в своем взаимодействии с Мальтой, которая, будучи относительно небольшим по территории и численности населения государством, играет очень важную роль в Европейском союзе.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Мальты в Беларуси Джон Пол Греч и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Уверен, что наши страны могли бы найти немало точек пересечения интересов, усилить политические и деловые связи, реализовать совместные проекты, в том числе с выходом на рынки других стран", - констатировал он.

О Словении

За последние годы Беларуси и Словении удалось создать солидную базу для развития и расширения взаимного сотрудничества, связей. Это государство неоднократно на деле доказывало, что является другом Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко, выразив признательность за поддержку стремления нашей страны к нормализации отношений с Европейским союзом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении в Беларуси Бранко Раковец и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Стабильно интенсивный и эффективный характер носят контакты белорусских и словенских бизнесменов. Наши деловые круги готовы к новым совместным проектам в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах", - сказал глава государства.

О Бразилии

Президент констатировал, что развитие сотрудничества с Бразилией остается одним из приоритетов Беларуси в Латиноамериканском регионе. В фокусе двусторонних отношений - укрепление политического диалога, наращивание товарооборота, создание совместных производств.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси Паоло Фернандо Диас Ферес и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Рассчитываем, что работа посла будет способствовать выводу белорусско-бразильских отношений на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу наших государств", - сказал Александр Лукашенко.

О Йемене

"Йемен традиционно входил в число основных партнеров Беларуси в арабском мире. К сожалению, контакты между нашими странами были заморожены по причине резкого ухудшения военно-политической ситуации", - отметил Президент.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Йемена в Беларуси Ахмед Салем аль-Вахейши и Президент Беларуси Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что для скорейшего восстановления Йемена и возвращения этого государства к мирному ритму Беларусь готова оказывать помощь, обеспечив поставки всего, что производится в нашей стране.

О Республике Корея

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль и Президент Беларуси Александр Лукашенко

Беларусь открыта для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей с Республикой Корея, особенно в инновационных сферах. "Мы приглашаем корейских инвесторов для реализации своих высокотехнологичных решений в Беларуси и укрепления сотрудничества в области образования и туризма", - заявил глава государства.

Республика Корея рассчитывает на интенсификацию сотрудничества с Беларусью - посол Дипломат отметил важность того, что с самого начала установления дипломатических отношений в 1992 году двусторонние связи носят дружественный характер.

О Бенине

В регионе Западной Африки Беларусь рассматривает Бенин в качестве перспективного торгово-экономического партнера, отметил Президент.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Бенина в Беларуси Нукпо Клеман Кики и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Интересам наших стран отвечает более интенсивное развитие сотрудничества и обеспечение стабильного роста экономики. Беларусь готова предложить вашей стране широкую гамму техники, потребительских товаров и продовольствия, а также образовательные услуги. Ожидаем от бенинской стороны встречных инициатив для совместной реализации", - сказал он.

Об Уганде

Александр Лукашенко подтвердил интерес Беларуси к развитию взаимодействия с Угандой. Перспективным является налаживание взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в части поставок хорошо зарекомендовавшей себя на африканском рынке белорусской сложнотехнической продукции, а также создания совместных сборочных производств, считает глава государства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Уганды в Беларуси Джонсон Агара Олва и Президент Беларуси Александр Лукашенко

"Рассчитываем на содействие нового посла в реализации проектов в других сферах взаимного интереса, в частности по подготовке в Беларуси квалифицированных кадров для Уганды, сотрудничеству в области сельского хозяйства, здравоохранения, обороны, культуры", - отметил он.

Александр Лукашенко поздравил послов с началом дипломатической миссии, подчеркнув, что рассчитывает на их активное и профессиональное участие в деле укрепления и динамичного развития сотрудничества с Беларусью, наполнения его новым качеством и содержанием.-0-