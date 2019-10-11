Лукашенко: принятие декларации о неразмещении РСМД стало бы важным шагом в снижении напряженности

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Принятие декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе стало бы важным шагом в снижении напряженности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на саммите СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусской стороной была выдвинута инициатива о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. "После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации", - считает Александр Лукашенко.

"Владимир Владимирович (Путин), тут мы вас абсолютно поддерживаем. Мы подготовим и направим вам ответное письмо на ваше заявление, которое вы разослали по всему миру. Нам надо серьезно на это обратить внимание. Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь как полноправная участница договора не выходила из него и впредь не намерена это делать, если не будет угроз безопасности страны.

Минск предлагает разработать декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. "Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности", - резюмировал Президент.-0-