Лукашенко: прирост ВВП Беларуси за счет интеграции с Россией составит более 2% в год

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прирост ВВП Беларуси за счет интеграции с Россией составит более 2% в год. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что в конце 2021 года Беларусь и Россия утвердили 28 союзных программ, основная цель которых - создание новых производств и компетенций в ключевых секторах, промышленная кооперация наших стран с формированием устойчивого ядра базовых технологических цепочек.

"Микроэлектроника (у нас она есть), космические спутники (мы помогаем россиянам это делать, у нас продвинутая отрасль), биотехнологии, фармацевтика - это лишь малая толика из сотен направлений совместной работы, - отметил Президент. - По самым скромным оценкам, прирост ВВП Беларуси только за счет интеграции с Россией составит более 2%".

Александр Лукашенко

По словам главы государства, на новый уровень выйдет сотрудничество в сферах инвестиций и предпринимательства. Кроме предприятий и бизнеса эффект чувствуют и обычные граждане. "Прежде всего это касается гармонизации миграционного законодательства, упрощения трудоустройства, обучения, туристических поездок, роуминга и так далее. Вы в этом живете и скажете, что не все здесь решено. В ближайшие годы решим. Не было бы счастья, несчастье помогло. Этот коллективный Запад толкает нас вместе с Россией быстрее решать эти проблемы. Из Минска в Москву можно будет доехать за 3-4 часа, когда мы закончим и запустим суперскоростную железнодорожную магистраль. А ведь планировалось - Москва - Питер - Минск - Киев… Что в этом было бы плохого? Формируя общее будущее, мы будем вместе использовать наши возможности и продвигать достижения", - заявил белорусский лидер.

Президент добавил, что отношения с Россией закладывают стандарты для работы с государствами - членами ЕАЭС и СНГ. Он подчеркнул, что Беларусь также нацелена на сохранение и расширение сложившихся тесных торгово-экономических и гуманитарных связей с постсоветскими республиками.-0-