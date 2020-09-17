17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на женский форум в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое и самое главное, почему я появился здесь: я очень ценю то, что происходит сейчас в этом зале. Вы даже не представляете, какую яркую страницу в истории новой Беларуси вы вписали этим действом, собравшись со всех уголков нашей Родины. Вы пишете нашу историю. И хорошо, что эта яркая, красивая, принципиальная, не продажная, настоящая страница будет прописана", - сказал глава государства.

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Лукашенко: выборы состоялись, и они законны "Мы провели выборы по Конституции и законам нашей страны. Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко - народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне "Я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!" - сказал Президент.

Лукашенко: мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку "Поверьте, ситуация очень непростая. И я ее не хочу усложнять. Мы мужики, и мы решим эту проблему", - заверил белорусский лидер.

Лукашенко: Беларусь мы не отдадим, потому что ее любим, а любимую не отдают "Если мы сейчас дрогнем и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки. Поэтому вы правы: Беларусь мы не отдадим! Потому что мы ее любим, а любимую не отдают!" - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: я не агрессор, я очень мирный человек "Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что ситуация вынудила вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства "Мы активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит сегодня на западе нашей страны – "Славянское братство - 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящен вам - нашим женщинам", - добавил Президент.