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18 января 2021, 15:40

Лукашенко присудил госпремии калийщикам, онкологам и скульптору. Чем важны их работы?

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января подписал указ №18 "О присуждении Государственных премий Республики Беларусь 2020 года". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В области науки и техники за работу "Инновационные технологии разработки месторождений калийных солей, развитие высокотехнологических и наукоемких производств и создание современной импортозамещающей высокопроизводительной техники для их добычи и переработки" премия присуждена генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому, заместителю главного инженера по горным работам - начальнику управления горных работ Андрею Петровскому, заместителю главного инженера по перспективному развитию - начальнику отдела перспективного развития Дмитрию Барбикову, заместителю директора по производству Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством Александру Коноплянику, начальнику отдела главного конструктора - заместителю главного конструктора Дмитрию Довнару и начальнику отдела выемочных машин и комплексов Вячеславу Михалене.

В результате выполненных авторами исследований и разработок созданы и внедрены новые технологии ведения горных работ по добыче калийных солей, интеллектуальные системы управления технологическими процессами, освоено производство современной высокопроизводительной импортозамещающей техники для горной и химической промышленности. Использование новых технологий выемки калийных пластов позволяет извлекать из недр более 80% запасов калийных солей (рост на 20%). Сегодня такого показателя не достиг ни один калийный рудник в мире (в России, Германии и Канаде показатель извлечения не превышает 40%). В Беларуси впервые применена технология вскрытия запасов калийных солей с выходом на продуктивный пласт менее чем за два года (применение стандартной схемы занимает до шести лет), в результате капитальные затраты снижены в девять раз.

Внедрение разработанных интеллектуальных систем вентиляции рудников позволило уменьшить энергопотребление на 30%. Выполнен полный цикл создания современной импортозамещающей техники для калийной промышленности - от научных исследований до опытно-конструкторских разработок и серийного производства. Общий экономический эффект от работы составил Br993 млн, создано более 700 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

За цикл работ "Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей" премии удостоены директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный и заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и экс-руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко.

Авторы разработали и внедрили в практическое здравоохранение 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей, подтвержденных 58 патентами. Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению страны. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволило снизить смертность детей и взрослых от данной патологии.

Показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации увеличились в 1,5-3 раза. В результате внедрения разработанных методов за 2000-2017 годы дополнительно спасено более 12,8 тыс. человеческих жизней.

Кроме того, в стране создана эффективная детская онкогематологическая служба, разработаны и внедрены в клиническую практику новейшие научно обоснованные технологии диагностики и лечения. Выживаемость детей в возрасте до 17 лет со злокачественными новообразованиями увеличилась с 54,7% в 1995 году до 75% в 2017-м, по некоторым формам превышает 90%. Это сопоставимо с результатами ведущих мировых центров. В лечении острого лимфобластного лейкоза Беларусь имеет одни из лучших результатов в мире.

В области литературы, искусства и архитектуры премия присуждена доценту кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Константину Костюченко за создание монумента "Врата памяти" в мемориале "Тростенец". Эта скульптурная композиция - символ памяти о погибших. Ее высота 10 м, а вес - более 35 т. В центре сюжета монумента - изможденные тела 29 узников, которые переплетаются со створками ворот и колючей проволокой, что символизирует ужас происходящего и невозможность освобождения. Проект "Врата памяти" вносит значительный вклад в формирование общеевропейской культуры памяти, а также в примирение и углубление взаимопонимания между народами. Бронзовая скульптурная композиция "Врата памяти" не имеет аналогов в современном белорусском искусстве и является выдающейся профессиональной творческой работой.-0-

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