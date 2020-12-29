Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. Глава государства подписал соответствующие указы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По итогам 2020 года присуждены пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые и авторские коллективы, представители религиозной и образовательной организаций за активную деятельность в гуманитарной сфере, которая содействует сохранению и приумножению национального культурного достояния, воспитанию у молодежи любви к Отечеству, укреплению духовных ценностей и идей милосердия.

За восстановление Туровского креста XII-XIII веков премия присуждена авторскому коллективу в составе члена Белорусского союза художников Елены Андрющенко, заместителя начальника главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства - начальника управления профессионального искусства Министерства культуры, председателя Синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусской православной церкви Марии Нецветаевой и директора ОДО "Золотой платан" Олега Ермоловича.

Высокой награды за создание мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области удостоен авторский коллектив в составе главных архитекторов проекта ОАО "Институт Гомельгражданпроект" Сергея Первицкого и Виктора Бельтюкова, а также члена Союза писателей Беларуси Изяслава Котлярова.

Премия "За духовное возрождение" присуждена родителям-воспитателям детского дома семейного типа управления по образованию Солигорского райисполкома Татьяне и Андрею Баритоль за значительный вклад в воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За укрепление идей гуманизма в современном белорусском обществе, самоотверженный труд по оказанию медицинской помощи населению в период эпидемии COVID-19 наградой отмечен коллектив Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Священник Свято-Троицкой церкви агрогородка Солтановщина Несвижского района Слуцкой епархии Белорусской православной церкви протоиерей Олег Абрамович удостоен премии за большой личный вклад в укрепление духовных ценностей среди детей и молодежи, организацию благотворительной деятельности братства в честь Преображения Господня.

За выдающиеся достижения в сфере музыкального искусства, музейного и библиотечного дела, журналистики, телевидения, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Авторский коллектив в составе главного и ведущего библиотекарей отдела маркетинга и библиотековедческой работы Могилевской областной библиотеки имени В.И.Ленина Юлии Костюк и Ивана Малинина удостоен спецпремии за значительные достижения в деле воспитания любви к родному краю, создание информационных ресурсов, посвященных теме малой родины.

Наградой отмечен также авторский коллектив в составе директора Института истории Национальной академии наук, кандидата исторических наук Вадима Лакизы, научного сотрудника Национального парка "Беловежская пуща", магистра исторических наук Руслана Книги, главного архитектора проектов филиала "Брестреставрацияпроект" ОАО "Белреставрация" Ольги Ничипорчик за самоотверженный труд по сохранению исторической памяти белорусского народа, создание археологического музея под открытым небом в Беловежской пуще.

За большой вклад в формирование патриотического самосознания граждан, создание проекта "Гордость ЗА Беларусь" спецпремия присуждена авторскому коллективу в составе руководителя аналитического центра "EcоoМ" ООО "МЕДИАФАКТ-ЭКО" Сергея Мусиенко, обозревателя редакции отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Максима Осипова, начальника отдела подготовки иллюстраций управления объединенного секретариата издательского дома "Беларусь сегодня" Максима Шнипа.

Коллектив Института пограничной службы удостоен высокой награды за значительный вклад в формирование духовных основ подрастающего поколения, реализацию молодежного патриотического проекта "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим".

Специальной премией отмечен также коллектив Витебского областного методического центра народного творчества - за выдающиеся достижения в деле сохранения историко-культурного наследия Беларуси, возрождение традиционной технологии изготовления глиняных игрушек Оршанского Поднепровья и Витебского Подвинья.

За значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства по реконструкции зданий и сооружений Брестской крепости премии удостоен коллектив мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Коллективу Национального центра художественного творчества детей и молодежи премия присуждена за возрождение и сохранение национальных традиций, развитие современных направлений художественного творчества, значительный вклад в воспитание детей и молодежи.

Высокой награды удостоен главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов за значительный личный вклад в укрепление мира и согласия в обществе через музыку, за реализацию крупных республиканских и международных творческих проектов.

Председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков отмечен специальной премией за создание авторских телепередач о людях, событиях и достижениях суверенной Беларуси.

За значительный личный вклад в возрождение традиций изготовления музыкальных инструментов награда присуждена мастеру народных инструментов Одельского центра культуры и народного творчества - филиала Гродненского районного культурно-информационного центра Марьяну Скромблевичу.-0-