Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. Глава государства подписал соответствующие указы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По итогам 2021 года присуждены пять премий "За духовное возрождение" за активную деятельность в гуманитарной сфере, что содействует сохранению и приумножению национального культурного достояния, воспитанию у молодежи любви к Родине, укреплению духовных ценностей и идей милосердия.

Премия присуждена общественному объединению "Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб "Виккру" за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти защитников Отечества, реализацию разведывательных поисковых проектов "Память", "Днепровский рубеж" и "Сожский рубеж" на Могилевщине.

За значительный вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, реализацию проекта "Пост Памяти Брестской крепости", активное участие в международном миротворческом движении премии удостоен коллектив государственного учреждения образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бреста".

Премия "За духовное возрождение" также присуждена местному благотворительному фонду имени Алексея Талая за особые заслуги в воплощении идей гуманизма, реализацию благотворительных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и традиций, поддержку детей, которые пострадали от военных действий.

Высокой награды за большой личный вклад в укрепление духовных ценностей, самоотверженный труд в сфере просвещения и церковной благотворительности удостоен протоиерей, настоятель храма иконы Божией Матери "Всецарица" в г.Минске, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви Кирилл Шолков.

Премия также присуждена республиканскому общественному объединению "Патриоты Беларуси" за реализацию социально значимых проектов, направленных на формирование гражданского самосознания и укрепление государственного суверенитета.

За выдающиеся достижения в сфере музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, журналистики, народного и любительского художественного творчества, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены 9 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

В числе лауреатов спецпремии авторский коллектив в составе обозревателя редакции отдела политической информации учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" Людмилы Гладкой, обозревателя отдела подготовки иллюстраций управления объединенного секретариата учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" Олега Карповича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Техногрупп" Юрия Тереховича за значительный вклад в развитие белорусской журналистики, создание цикла публикаций по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны.

За создание высокохудожественных образов в премьерных спектаклях Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь спецпремия присуждена артисту-вокалисту (солисту) - ведущему мастеру сцены этого театра, народному артисту Беларуси Владимиру Громову.

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца "Крыжачок" Белорусского государственного университета удостоен спецпремии за значительный вклад в сохранение традиций хореографического искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны.

За значительный вклад в воспитание творческой молодежи, успешное участие в республиканских и международных конкурсах и фестивалях спецпремией отмечен заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый театр эстрады "Капелька" Мирского сельского Дома культуры государственного учреждения культуры "Барановичская районная клубная система".

Заслуженный коллектив Республики Беларусь Президентский оркестр Республики Беларусь государственного учреждения "Дворец Республики" Управления делами Президента удостоен спецпремии за значительные достижения в развитии эстрадного искусства, реализацию музыкальных проектов в рамках Года народного единства.

Высокой награды удостоен заведующий филиалом №15 Центра гончарства д.Городная государственного учреждения культуры "Столинская районная клубная система" Василий Козачок за значительный личный вклад в сохранение традиций гончарного ремесла.

Коллективу учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" спецпремия присуждена за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию общественно-культурных проектов.

Руководитель народного любительского коллектива Республики Беларусь клуба мастеров народного творчества "Каляровая альтанка" Новогрудского районного Центра ремесел государственного учреждения культуры "Новогрудский районный центр культуры и народного творчества" Наталья Климко удостоена спецпремии за плодотворную работу по сохранению традиций изготовления белорусской вытинанки.

В числе лауреатов также Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, которому спецпремия присуждена за организацию и проведение спортивно-культурного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу", направленного на популяризацию здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей и сохранение национальных традиций.-0-