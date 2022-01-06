Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2021 года

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Спецпремии присуждены спортсмену-инструктору национальной команды Республики Беларусь по инваспорту учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта" Игорю Бокому, старшему тренеру национальной команды Республики Беларусь по борьбе вольной государственного учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки" Артуру Зайцеву, главному тренеру национальной команды Республики Беларусь по гимнастике художественной учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастике художественной" Ирине Лепарской.

Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.-0-