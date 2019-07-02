Лукашенко присвоил генеральские звания

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владиславу Будику, Леониду Касинскому, Игорю Бурмистрову и Олегу Мищенко.

Полковникам юстиции Андрею Лису и Сергею Паско присвоены очередные специальные звания генерал-майора юстиции. Полковнику милиции Александру Васильеву и полковнику внутренней службы Анатолию Долголевцу присвоены очередные специальные звания генерал-майора милиции и внутренней службы соответственно.-0-