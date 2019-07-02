Лукашенко присвоил генеральские звания

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Об этом БЕЛТА сообщили в
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владиславу Будику, Леониду Касинскому, Игорю Бурмистрову и Олегу Мищенко.
Полковникам юстиции Андрею Лису и Сергею Паско присвоены очередные специальные звания генерал-майора юстиции. Полковнику милиции Александру Васильеву и полковнику внутренней службы Анатолию Долголевцу присвоены очередные специальные звания генерал-майора милиции и внутренней службы соответственно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN