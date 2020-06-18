Лукашенко присвоил генеральские звания

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских, специального и персонального званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Полковникам Виктору Гулевичу, Юрию Назаренко, Дмитрию Реуцкому, Олегу Столярчуку и Сергею Жилинскому присвоены очередные воинские звания генерал-майора. Полковнику юстиции Олегу Шандаровичу присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции. Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову.-0-