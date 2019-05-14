Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси Аллу Бодак, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной обстановке Алла Бодак произнесла текст присяги, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь. После принесения судьей присяги Президент вручил ей удостоверение судьи Конституционного суда и подарочный экземпляр Конституции Беларуси. На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов.

Алла Бодак

Александр Лукашенко пожелал профессиональных успехов Алле Бодак, отметив, что ее сегодняшняя подпись в акте о принесении присяги является важнейшей в жизни. "Не каждому дается такое право и такая возможность - быть членом самого высшего суда в нашей стране - Конституционного суда", - подчеркнул Президент. Он позитивно оценил большой опыт работы Аллы Бодак, в том числе в статусе заместителя министра юстиции, деятельность в качестве руководителя парламентской комиссии.

Глава государства назвал Конституционный суд "творческой лабораторией ведущих юристов" и отметил, что именно от высококлассных юристов этого суда ждет конкретных предложений по совершенствованию Конституции. "Прошу вас быть и творческими людьми. Не только давать заключения, вести споры и диалоги, не только, как это у юристов принято в последнее время, спорить, кто важнее (я, кстати, доволен, что идет такой спор, это хорошо, когда идут дискуссии), но запомните, вы люди творческие, и страна от вас ждет хороших предложений по совершенствованию нашей Конституции и всего массива нашего законодательства", - сказал Александр Лукашенко.-0-