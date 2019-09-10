Лукашенко привел отношения Беларуси и России в пример другим странам

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть ряд вопросов, которые мы просто должны обсудить с вами. Они очень важны для дальнейшей нашей работы в белорусско-российских отношениях, - сказал Александр Лукашенко. - Думаю, нам с вами есть о чем поговорить, тем более что недавно премьеры встречались в Москве по разработке и реализации договора о Союзном государстве. Мы пытаемся выйти на то, на что можем на данном этапе. Но благо, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим. БЕЛТА) в Питере четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться".

Президент отметил, что в визите Николая Патрушева в Минск нет никакой чрезвычайщины. Его поездка была давно запланированной, хоть некоторые СМИ и занимаются конспирологией на этой почве. "Он (визит. - Прим. БЕЛТА) будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия, - заявил он. - Поэтому здесь никакой конспирологии даже быть не может".

Секретарь Совета безопасности России подтвердил слова Президента: его визит в Минск и встреча с главой белорусского государства - запланированные мероприятия. "Ничего сверхъестественного нет. Самое главное, что работа советов безопасности, действительно, ведется на плановой основе, эффективно, продуктивно. Я убежден, что так будет и дальше", - подчеркнул Николай Патрушев.

Александр Лукашенко во время встречи преподнес Николаю Патрушеву памятный подарок, связанный с его службой на территории Беларуси во времена Советского Союза: "Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время (из открытых источников известно, что Николай Патрушев в 1974-1975 годах являлся слушателем высших курсов КГБ в Минске. - Прим. БЕЛТА). Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки - все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы".

Николай Патрушев сегодня в Минске примет участие в межведомственных российско-белорусских консультациях по безопасности. Ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась рассказал журналистам, что визит его российского коллеги в Минск - плановая поездка, которая "ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями". "У нас вынесены для обсуждения определенные вопросы, в общем они где-то коррелируются (с тем, что обсуждалось в Варшаве. - Прим. БЕЛТА): и по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности. Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе", - отметил Станислав Зась.-0-