Лукашенко приветствует совместные усилия Беларуси и Швеции по расширению сотрудничества

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава и народ этой страны с Национальным днем Швеции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что политический диалог на высшем уровне, который мы возобновили в прошлом году, будет способствовать миру и стабильности в нашей общей Европе", - говорится в поздравлении.

Глава государства приветствовал совместные усилия обеих стран по расширению сотрудничества в сферах экономики, энергетики, охраны окружающей среды, транспорта.-0-