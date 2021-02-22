Лукашенко привез в подарок Путину белорусские хамон и пармезан

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко привез в Сочи корзину белорусских продуктов в подарок Президенту России Владимиру Путину. Фотографию подарка опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

В корзине в основном мясные продукты и сыры различных белорусских производителей. В том числе, судя по этикеткам, присутствуют хамон и сыр пармезан. Хотя есть и более традиционные для Беларуси продукты, например, сало.

Ранее на переговорах Президент России дал высокую оценку белорусскому продовольствию. "В России большой популярностью пользуются продукты из Беларуси: они всегда качественные, доступные по цене", - сказал он.-0-