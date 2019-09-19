Лукашенко привлек к ответственности чиновников по итогам конфликта в гомельской школе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым за непринятие мер по наведению порядка в учреждениях общего среднего образования и неисполнение поручений Президента Беларуси привлечен к ответственности ряд должностных лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии.

Председателю Гомельского областного исполнительного комитета поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности в виде выговора заместителя председателя Гомельского облисполкома В.Привалова, главу администрации Новобелицкого района Гомеля С.Казачка, заместителя председателя Гомельского горисполкома В.Атаманчука.

Губернатору также поручено обеспечить освобождение от занимаемых должностей в связи с переводом на другую работу начальника главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета С.Порошина, начальника управления образования Гомельского городского исполнительного комитета Л.Крилистенко, заместителя главы администрации Новобелицкого района Гомеля Е.Копу, начальника отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля А.Деменчука, главного специалиста отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля Е.Шарамову, директора средней школы №15 Гомеля М.Черненко.

Премьер-министру, главе Администрации Президента, министру образования и председателю Гомельского областного исполнительного комитета поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности иных должностных лиц, виновных в ненадлежащей работе учреждений общего среднего образования; восстановить на работе Л.Четверткову в должности учителя начальных классов средней школы №15 Гомеля; принять исчерпывающие меры по выполнению поручений Президента Беларуси в сфере общего среднего образования.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на Администрацию Президента Беларуси.-0-