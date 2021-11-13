Лукашенко признался, что считает народ главной страховкой от политического форс-мажора

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает белорусский народ главной страховкой от политического форс-мажора в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Журналист во время разговора о работе над изменениями в Конституцию спросил, что Александр Лукашенко считает самым главным механизмом страховки от политического форс-мажора в стране. "Я об этом думаю больше всего. Самый важный механизм - это все-таки наши белорусы", - заявил Президент.

"Абсолютно тут застраховаться нельзя. Я же прекрасно понимаю, что я вместе со своими коллегами, создавшими эту страну, не вечный. Придут другие, и это скоро произойдет. Но, я еще раз говорю, белорусы не те люди, чтобы под ноги бросить то, что они создавали, и перевернуться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Если речь идет о том, что с приходом нового поколения "вдруг там чего-то случится", то для этого в Конституции планируется закрепить статус Всебелорусского народного собрания, где за развитием страны будут наблюдать в том числе и представители старшего поколения, отметил Президент. "Есть смысл узаконить (в Конституции статус ВНС. - Прим. БЕЛТА) и на эти позиции отвести нынешнее поколение", - заявил он.

"Идет новое поколение. Оно должно управлять страной. Оттуда и президенты, и премьеры, и правительство, и депутаты, и сенаторы и так далее. Но мы должны все-таки видеть, что происходит, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с тобой должны отойти во Всебелорусское народное собрание - то поколение, которое создало эту страну, помнит СССР, в котором мы жили, привержено ценностям, которые мы сейчас исповедуем".

"Самый главный вопрос - перераспределение властных полномочий. Вот надо таким образом перераспределить, чтобы у Президента забрать ненужные полномочия и передать тем, кто этим должен заниматься: парламент, местные органы власти, правительство и так далее. Узаконить Всебелорусское народное собрание конституционно", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о важной роли первого ВНС, которое прошло, когда в стране "был страшный раздрай" и националисты могли взять реванш: "Я тогда собрал это вече во Дворце спорта. Было больше 4 тыс. человек делегатов. И это спасло страну. Тогда все увидели: да, народ сказал свое слово".-0-