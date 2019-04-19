Лукашенко призвал белорусов окончательно осознать свое национальное единство

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны окончательно осознать свое национальное единство. Такое мнение высказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сохранить суверенитет, мир, спокойную созидательную жизнь на своей земле - наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что именно вместе граждане создают современную историю белорусского народа и в год 25-летия Конституции могут с уверенностью констатировать - Беларусь как независимое государство состоялась.

"Исповедуя разные религии - мы едины в вере; говоря на двух государственных языках - мы одна нация; опираясь на опыт прошлого - вместе создаем и будем создавать будущее. Мы - народ суверенной Беларуси, сильной и процветающей страны, миролюбивой и открытой всему миру!" - заключил Александр Лукашенко.-0-