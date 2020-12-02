Лукашенко призвал лидеров ОДКБ объединиться против давления и вмешательства извне

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ призвал государства объединить усилия для противостояния давлению и вмешательству извне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, - это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, - заявил Президент. - Революция - это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет".

По словам Александра Лукашенко, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как Президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. "Скажите, как на это можно реагировать?" - спросил он.

Кроме того, Президент напомнил о давних планах западных стран создать санитарный пояс между ЕС и Россией. "Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с Президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси (открыто уже говорят) - это трамплин для давления на Российскую Федерацию, - подчеркнул глава государства. - Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас".

Александр Лукашенко убежден, что странам ОДКБ надо сообща работать против внешних угроз, используя в том числе и белорусский опыт. "Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными", - сказал он.

При этом Президент обратил внимание, что основой единства государств является экономическое сотрудничество. "Будем мы видеть друг друга в экономике, как мы давно поставили перед собой цель в рамках Евразийского экономического союза, значит, сохранимся. Нет (Президент России точно об этом сказал) - поодиночке разберут и используют", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко

Лукашенко: международный порядок скатывается в сторону управляемого хаоса

Лукашенко предложил лидерам ОДКБ встретиться в широком формате с участием других заинтересованных сторон

Лидеры стран ОДКБ призвали ОБСЕ, НАТО и ЕС к обсуждению стратегий безопасности