Лукашенко призвал медиков не быть сапожниками без сапог

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения со студентами и преподавателями медицинских вузов обратил особое внимание на профессиональный имидж врача и уровень его собственного физического здоровья, передает корреспондент БЕЛТА.
"Медицинский работник, олицетворяющий своим внешним видом известную поговорку "сапожник без сапог", производит только плохое впечатление. Врач должен служить примером для пациентов. Здоровый образ жизни должен считаться базовым профессиональным качеством для будущего медика", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, тогда и людям будет проще разъяснить, что физическое здоровье нужно беречь смолоду, в том числе правильно питаться, не иметь вредных привычек, заниматься физкультурой, вовремя проходить обследования. "Здоровье нации в руках каждого из нас, а не только врачей. И это самая большая проблема в здравоохранении", - сказал глава государства.
В свою очередь, например на Западе, люди умеют ценить собственное здоровье, в том числе потому, что это дорого обходится.
Также необходимо активно реализовать массовые профилактические программы, обучать население навыкам оказания первой медпомощи. "Сами знаете, что профилактика обходится гораздо дешевле, чем лечение. А способность вовремя и правильно оказать первую помощь случайному прохожему или родственнику, пока едет скорая, порой является единственным способом спасти человека", - отметил Александр Лукашенко.-0-