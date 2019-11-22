Лукашенко призвал не создавать новые структуры только ради глотка свежего воздуха

22 ноября, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает руководство Витебской области от создания новых структур в сельском хозяйстве только ради глотка свежего воздуха. Об этом он заявил сегодня на совещании в Витебске на тему развития АПК региона, где в том числе обсуждаются предложения по созданию в области суперкрупного холдинга, чтобы поправить дела в сельском хозяйстве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот Президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать", - подчеркнул глава государства.

"Никаких надстроек. Что касается долгов… Если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. Дурницы, мужики, больше не будет", - сказал Президент.-0-