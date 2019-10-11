Лукашенко призвал поддержать белорусскую инициативу о поясе цифрового добрососедства

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 октября 2019
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:02 Александр Овечкин занимает 4-е место в НХЛ по голам в большинстве Спорт
13:59 Москва приветствует идею Минска о декларации по неразмещению РСМД в Европе - Путин Политика
13:49 Победителей творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава" наградили в Минске Регионы
13:43 Возобновление поставок австрийского препарата для лечения рака молочной железы ожидается в ноябре Общество
13:42 Учение по реагированию на радиационные аварии показало готовность к ликвидации подобных ЧС - Кухарев Общество
13:36 Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь-Нидерланды в Минске проданы Спорт
13:36 Более 3 кг марихуаны хранил дома житель Наровли Происшествия
13:34 Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов Общество
13:30 В Бресте открыли памятник Пушкину Культура
13:26 Мероприятия по завозу топлива на БелАЭС идут в штатном режиме - Каранкевич Экономика
13:26 В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона Технологии
13:11 Информбезопасность требует чрезвычайных мер - заявление президентов России и Туркменистана В мире
13:11 Доллар и евро подешевели на торгах 11 октября, российский рубль подорожал Экономика
13:11 Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы Общество
13:06 Петришенко: потенциал СНГ должен усиливаться Политика
13:03 Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения Общество
13:02 В России ввели категорию чрезвычайного риска пожарной опасности В мире
13:01 К проектированию школы в гомельском микрорайоне Хутор приступят в 2020 году Регионы
12:53 Около 40% чеков "Имущество" до сих пор не использовано - Госкомимущество Экономика
12:49 МЗП и денежные доходы населения за сентябрь не индексируются - Минтруда Общество
12:49 Обращение в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне принято на саммите СНГ Политика
12:43 Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре Общество
12:41 В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели - лук и капуста Экономика
12:40 В Гродненской области в 2019 году построят жилье для 1,3 тыс. многодетных семей Регионы
12:37 Лебедев останется в должности председателя Исполкома СНГ еще на три года Политика
12:36 Белоруски стали позже рожать первого ребенка Общество
12:33 Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде Политика
12:31 Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем Гарлыкского ГОКа Экономика
12:31 В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью Происшествия
12:25 Минчанин задержан по подозрению в серии квартирных краж Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
11 октября 2019, 11:07

Лукашенко призвал поддержать белорусскую инициативу о поясе цифрового добрососедства

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ в Ашхабаде призвал поддержать белорусскую инициативу о формировании пояса цифрового добрососедства, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент констатировал, что угрозы безопасности доминируют в списке современных вызовов человечеству и их количество быстро растет. Одной из причин тому Александр Лукашенко видит прогрессирующую потерю доверия в отношениях между странами. "Поэтому сегодня, как никогда, необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и организаций", - считает белорусский лидер.

Проблему терроризма Президент назвал наиболее острой, отметив, что ни одна страна мира не в состоянии в одиночку с ней справиться. "Ключ к успеху лежит в тесной координации действий на всех уровнях. Поэтому наша программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма сегодня является как нельзя более востребованной и актуальной, - заявил Александр Лукашенко. - Она очень важна. Нам нельзя останавливаться только на этой программе. Надо ее углублять и расширять. В последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы. Наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм".

Президент в связи с этим напомнил о недавней атаке с помощью дронов в Саудовской Аравии, отметив, что появилось новое оружие, доступное террористам.

Глава государства подчеркнул, что интернет и социальные платформы открывают экстремистам неограниченные возможности для пропаганды, вербовки сторонников и координации преступной деятельности. "Опять же, я наблюдаю за Президентом России, сколько она и Китай (надо отдать должное) делают для того, чтобы в интернете от отдельных тенденций защититься, - отметил белорусский лидер. - А почему мы вместе не можем объединиться и как-то урегулировать вопросы в интернете. Это же безобразие - террористы в открытую не только агитируют, а рассказывают, что делать и где. Здесь нам надо серьезно подумать".

Он напомнил, что в сентябре в Минске была проведена международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом с использованием новых и возникающих технологий, на которой Беларусь выступила с названной инициативой о поясе цифрового добрососедства. "В качестве механизма ее реализации мы видим заключение соглашений об обеспечении информационной безопасности. Их ключевыми элементами могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, что будет гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга", - конкретизировал белорусский лидер.

О глобальных угрозах и важности истории успеха - Лукашенко на форуме в Минске предостерег от шага в пропастьО глобальных угрозах и важности истории успеха - Лукашенко на форуме в Минске предостерег от шага в пропасть
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в пленарной сессии "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы" международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость урегулировать соответствующие вопросы. "Так называемые гибридные войны, и составляющая их - информационные технологии. И нам тут надо договариваться, чтобы мы хотя бы в СМИ не накатывали друг на друга и не вели эту информационную войну друг против друга", - сказал он.

Президент попросил участников саммита поддержать белорусскую инициативу, чтобы эффективно противодействовать террористическим и иным угрозам в киберпространстве. "При вашем согласии мы могли бы поручить Исполкому приступить к разработке соответствующего проекта соглашения", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Петришенко: потенциал СНГ должен усиливатьсяПетришенко: потенциал СНГ должен усиливаться
Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко напомнил об инициативе Беларуси по формированию пояса цифрового добрососедства и предложении Александра Лукашенко, чтобы в СНГ Исполком развернул работу по подготовке соответствующего документа.

Путин на саммите СНГ высказался за устранение торговых барьеров и развитие расчетов в нацвалютахПутин на саммите СНГ высказался за устранение торговых барьеров и развитие расчетов в нацвалютах
Владимир Путин обратил внимание, что в 2018 году совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17% и превысил $1 трлн. "Это говорит о том, что наше сотрудничество в рамках СНГ не мешает, а наоборот помогает развивать отношения с третьими странами, - сказал Президент.

Теги
Лукашенко саммиты СНГ
Новости рубрики Президент
Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества
Лукашенко назвал непонятными предстоящие масштабные учения НАТО у границ Беларуси
Лукашенко: принятие декларации о неразмещении РСМД стало бы важным шагом в снижении напряженности
Лукашенко призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве
Александр Лукашенко Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине
Лукашенко: Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и неделима
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения
Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества
Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения
"Копили на мебель – а теперь столько новых планов!". Как распорядится выигрышем в 100 000 рублей Ирина Раганьян?
Топ-новости
Лукашенко: принятие декларации о неразмещении РСМД стало бы важным шагом в снижении напряженности
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
Сущность в цвете: в галерее "АртХаос" открылась персональная выставка художника Миколы Бущика
Путин на саммите СНГ высказался за устранение торговых барьеров и развитие расчетов в нацвалютах
Национальная стратегия планирования семьи разработана в Беларуси
В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона
Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы
Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде
Мясникович предлагает китайской Weichai создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники
На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама
Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов
Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь-Нидерланды в Минске проданы
Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой
МТЗ представил в Набережных Челнах свое эксклюзивное шоу "Танцующие тракторы"
Беларусь намерена получить у Министерства торговли США статус страны с рыночной экономикой
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.