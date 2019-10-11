Лукашенко призвал поддержать белорусскую инициативу о поясе цифрового добрососедства

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ в Ашхабаде призвал поддержать белорусскую инициативу о формировании пояса цифрового добрососедства, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент констатировал, что угрозы безопасности доминируют в списке современных вызовов человечеству и их количество быстро растет. Одной из причин тому Александр Лукашенко видит прогрессирующую потерю доверия в отношениях между странами. "Поэтому сегодня, как никогда, необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и организаций", - считает белорусский лидер.

Проблему терроризма Президент назвал наиболее острой, отметив, что ни одна страна мира не в состоянии в одиночку с ней справиться. "Ключ к успеху лежит в тесной координации действий на всех уровнях. Поэтому наша программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма сегодня является как нельзя более востребованной и актуальной, - заявил Александр Лукашенко. - Она очень важна. Нам нельзя останавливаться только на этой программе. Надо ее углублять и расширять. В последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы. Наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм".

Президент в связи с этим напомнил о недавней атаке с помощью дронов в Саудовской Аравии, отметив, что появилось новое оружие, доступное террористам.

Глава государства подчеркнул, что интернет и социальные платформы открывают экстремистам неограниченные возможности для пропаганды, вербовки сторонников и координации преступной деятельности. "Опять же, я наблюдаю за Президентом России, сколько она и Китай (надо отдать должное) делают для того, чтобы в интернете от отдельных тенденций защититься, - отметил белорусский лидер. - А почему мы вместе не можем объединиться и как-то урегулировать вопросы в интернете. Это же безобразие - террористы в открытую не только агитируют, а рассказывают, что делать и где. Здесь нам надо серьезно подумать".

Он напомнил, что в сентябре в Минске была проведена международная конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом с использованием новых и возникающих технологий, на которой Беларусь выступила с названной инициативой о поясе цифрового добрососедства. "В качестве механизма ее реализации мы видим заключение соглашений об обеспечении информационной безопасности. Их ключевыми элементами могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, что будет гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга", - конкретизировал белорусский лидер.

О глобальных угрозах и важности истории успеха - Лукашенко на форуме в Минске предостерег от шага в пропасть Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в пленарной сессии "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы" международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость урегулировать соответствующие вопросы. "Так называемые гибридные войны, и составляющая их - информационные технологии. И нам тут надо договариваться, чтобы мы хотя бы в СМИ не накатывали друг на друга и не вели эту информационную войну друг против друга", - сказал он.

Президент попросил участников саммита поддержать белорусскую инициативу, чтобы эффективно противодействовать террористическим и иным угрозам в киберпространстве. "При вашем согласии мы могли бы поручить Исполкому приступить к разработке соответствующего проекта соглашения", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Петришенко: потенциал СНГ должен усиливаться Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко напомнил об инициативе Беларуси по формированию пояса цифрового добрососедства и предложении Александра Лукашенко, чтобы в СНГ Исполком развернул работу по подготовке соответствующего документа.