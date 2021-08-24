Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал родителей с пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей. Об этом глава государства заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.Президент подчеркнул, что быть единомышленниками в теме безопасного поведения детей в интернете - в общих интересах родителей и государства. "Все, что там происходит, - это, конечно, виртуальная, не настоящая жизнь. Но последствия таких явлений, как буллинг, троллинг, груминг, и прочих угроз вполне реальны. Повторяю: ответственны мы все. Если, не дай Бог, ребенок подвергается травле в сетях, да и в живом общении, то вопросы есть и к родителям, чьи дети ведут себя неадекватно, и к классному руководителю, который отвечает за психологический климат в коллективе", - отметил глава государства.Для этого, по его словам, надо больше времени уделять общению с детьми вне школьных занятий. "Да, это непросто, учитывая занятость и бешеный ритм жизни современного взрослого человека. Но цена наших усилий - безопасность детей. В конце концов - их будущее и судьба страны, - обратил внимание белорусский лидер. - Отнеситесь серьезнее к шестому школьному дню. Когда он наполнен спортивными, культурными мероприятиями, в них вовлечены в том числе родители, когда все организовано интересно и с душой - школа и семья объединяются. Вы знаете, это дорогого стоит".-0-