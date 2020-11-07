Лукашенко призвал руководство Польши и Литвы прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к руководству Литвы и Польши с призывом прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу. Об этом глава белорусского государства заявил на выступлении перед коллективом и строителями БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы. - Прим. БЕЛТА) сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией, - сказал белорусский лидер. - Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в тот период, когда в Литве работала Игналинская АЭС, Беларусь не предъявляла никаких претензий. Более того, после ее закрытия предлагала возможность трудоустроить часть специалистов на будущей Белорусской АЭС. Однако под воздействием внешнего давления Литва стала резко возражать против строительства атомной электростанции в Островце.

"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло поехало. А почему? Потому что мы - конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", - сказал Президент.

"Вы уже, наверное, спустя два месяца эти боев в Минске поняли, чего они хотят. Там уже за рубежом "правительств", созданных для Беларуси, в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже "управляют" оттуда. Я им часто говорю: не смейте, мы ответим и ответим очень сильно", - предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь построила атомную электростанцию в соответствии с принятым в национальных интересах решением и сделал акцент на безопасности этого объекта, что подтверждено и мнением международных экспертов.

"То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли, - добавил Президент. - Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать".-0-

Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США