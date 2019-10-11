11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Об этом он заявил сегодня на саммите СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо", - призвал белорусский лидер.

"Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы! Давайте их решать сами и не создавать новые!" - добавил глава государства.-0-