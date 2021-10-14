Лукашенко призвал ускорить формирование цифрового пространства ЕАЭС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе призвал ускорить формирование цифрового пространства ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим оценкам, процесс создания и запуска интегрированной информационной системы союза идет медленно. Мы строим ее уже около 10 лет. При всей масштабности, сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20", - отметил Александр Лукашенко.

Также, считает Александр Лукашенко, следует ускорить разработку соглашения о единой системе таможенного транзита. Его принятие наряду с соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров, подчеркнул Президент.-0-