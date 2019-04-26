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Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"

Президент 26.04.2019 | 08:05

26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает к координации действий стран - участниц инициативы "Пояс и путь", чтобы максимально содействовать расширению экономического сотрудничества и снятию существующих барьеров. Об этом он заявил сегодня в своем выступлении на II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко в Пекине принимает участие в международном форуме "Пояс и gуть"Лукашенко в Пекине принимает участие в международном форуме "Пояс и gуть"
Помимо присутствия на церемонии открытия форума "Пояс и путь" на высшем уровне программа рабочего визита Александра Лукашенко предусматривает его участие в работе сессий Совещания на высшем уровне.

"Инициатива "Пояс и путь" позволяет нам убедиться в мудрости наших предков, давно осознавших, что развитие отдельно взятой страны без взаимодействия с иными государствами практически невозможно. Современные технологии делают мир более компактным. Географическая удаленность уже не является такой преградой для выстраивания тесного партнерства, какой была во времена создания Шелкового пути", - сказал глава государства.

Он отметил, что с наступлением эры цифровизации, которая принесла новую скорость работы с информационными и денежными потоками, логично было бы ожидать существенного прогресса и в торговле. Однако на пути движения товаров все еще присутствуют искусственно созданные тарифные, нетарифные, технические, административные барьеры. "Если мы хотим расширить наше экономическое сотрудничество, придать мощный импульс развитию экономик, нам необходимо более результативно работать над устранением всех видов барьеров. Но делать это только на территории отдельно взятого государства - все равно что в большом городе на одном перекрестке ликвидировать автомобильную пробку. Ты просто быстрее доедешь до следующей. Наша общая задача - координация действий стран на всем протяжении Пояса и Пути", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь, через которую следуют товарные потоки с востока на запад и с севера на юг, как никто иной, заинтересована в существовании справедливой, равноправной и прозрачной системы международной торговли. Он перечислил три вопроса, в которых, на взгляд белорусской стороны, ближайшее время надлежит добиться практического результата.

Во-первых‚ это формирование цифровых транспортных коридоров, прежде всего между Китаем и Европой. Применение современных спутниковых навигационных пломб позволяет убрать излишние таможенные и иные досмотры, сократить время движения контейнерных поездов почти на неделю. "В Беларуси уже успешно ведутся эксперименты по внедрению подобных пломб. Предлагаем соединить усилия уполномоченного руководством Китая оператора и национального белорусского оператора для совместной реализации данного проекта", - сказал глава государства.

Второе - упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок, что станет дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности.

В-третьих, активное укрепление взаимосвязи инфраструктур. "Нужны дальнейшая реконструкция приграничных станций, автомобильных и железных дорог, мостов, создание мультимодальных транспортных узлов. Взаимосвязанная инфраструктура - базовый элемент развития через сотрудничество", - уверен белорусский лидер.

"От нас зависит, следовать ли новым стандартам экономического сотрудничества, создавать ли новую большую семью или вернуться к устаревшим геополитическим маневрам. Сильный преодолеет преграду, мудрый - весь путь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также пожелал участникам форума силы для преодоления всех преград, которые возникают в совместной работе по строительству "Пояса и пути", а также мудрости, чтобы успешно реализовать проекты этой глобальной инициативы на благо народов.-0-

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Теги
выступления, Китай, Лукашенко, форумы
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