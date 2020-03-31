Лукашенко призывает на фоне распространения вирусов поберечь пожилых людей

31 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о способности системы здравоохранения в стране успешно справляться с имеющимися вызовами, в том числе на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Уверенность в этом он высказал на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что ни в коем случае не надо сбрасывать со счетов тему вирусных болезней. "Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - сказал он.

Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Президент акцентировал внимание, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи. "У нас в сотни раз больше смертей от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом. У нас есть больные и с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса", - отметил белорусский лидер.

Чтобы оценить ситуацию, Александр Лукашенко в том числе намерен в ближайшее время проанализировать статистику смертности в Беларуси за первый квартал в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Президент рассказал, что просил Наталью Кочанову за прошедшие выходные лично разобраться с ситуацией в Витебске. "Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе - родной своей области. Ваша точка зрения, что там происходит? Я не говорю, что там катастрофа какая-то. Просто Витебская область и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Да, были и какие-то ошибки. Хотелось бы это услышать. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы", - сказал Александр Лукашенко.

Наталья Кочанова

В связи со смертью актера в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус, глава государства отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания. "Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешней ситуации надо стараться беречь людей пожилого возраста: "Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе - у них букет болезней".-0-