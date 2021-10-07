Лукашенко призывает не драматизировать ситуацию с санкциями

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не драматизировать ситуацию с западными санкциями. Об этом он заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что нынешняя ситуация для Беларуси - это вызов, определенный выход из зоны комфорта. "Но в то же время это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление", - сказал он.

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