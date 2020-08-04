4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый мощный и безопасный источник роста экономики - это инвестиции. Много сегодня говорят, в том числе наши "альтернативщики", что к нам хлынут инвесторы извне", - сказал Александр Лукашенко. В частности, есть мнения, что если после выборов отдать инвесторам предприятия, то Беларусь превратится в райский уголок".

Президент призвал посмотреть на это с реальных позиций. "Валовой внутренний продукт США во втором квартале текущего года, несмотря на огромные пакеты стимулов (а там миллиарды вбрасывали в экономику), упал на 33%. То есть ведущая экономика обвалилась на треть, - обратил внимание глава государства. - ВВП Германии сократился на 12% и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года. То есть отлетел на 10 лет. Испания вернулась в 2002 год (минус 22%), а Италия отброшена вообще в начало 90-х годов (минус 17%). Для сравнения: только немецкое падение - это две годовые экономики Беларуси".

"Ну и куда, как вы думаете, пойдут в этих условиях американские, немецкие и российские инвестиции? Куда пойдут деньги? Конечно, на восстановление своих стран. Не будьте наивными - они останутся дома. Думать, что они прибегут в Беларусь и будут нас поднимать - это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению", - предостерег Александр Лукашенко.

По его мнению, не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм. И самый яркий пример этого - лозунг "Америка превыше всего".

"Мы и только мы сами сможем себя спасти. Наш валовой продукт в первом полугодии сократился всего на 1,7%. Радует, что в июне экономика уже добавила, хоть на одну десятую, но добавила, - заметил глава государства. - Перелом негативной динамики наметился, нужно добавлять. И случилось это потому, что мы, не закрывшись, производили товар. И когда люди вышли (после снятия ограничительных мер. - Прим. БЕЛТА), им нужен товар. А его нет, экономики были остановлены. Люди купили белорусское - и не только у нас в Беларуси".

С 2016 года в Беларуси создано 300 тыс. новых рабочих мест. Даже в условиях пандемии не допущено массовой безработицы. Количество вакансий стабильно превышает спрос на них.

"Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы создать рабочие места, то сегодня нам такие инвестиции не нужны. Строить будем те производства, которые выпускают конкурентоспособную продукцию, приносят прибыль. Но работать они будут в равных условиях с отечественными предприятиями", - отметил Александр Лукашенко.

Президент считает, что при формировании новой пятилетки нужно взять хороший пример с советских времен, а также опыт Китая, Японии.

"Вы помните, там всегда был жесткий план: четко расписаны инвестиционные объекты, объемы финансирования, их источники. И железобетонная дисциплина, - подчеркнул глава государства. - Только так мы можем решить проблему равномерного развития регионов и распределения производительных сил. Для этого в каждой области необходимо реализовать по одному крупному проекту. А в Минске - два". Они должны быть детально просчитаны и обеспечены источниками финансирования, в качестве примера Александр Лукашенко привел проект в ОАО "Гродно Азот".

Плюс в каждом районе нужно построить по одному-два небольших, средних объекта в производственной сфере.

"При этом не везде надо строить с нуля, в чистом поле. Практически во всех районах страны есть свободные производственные площадки. Именно их следует задействовать. На каждом объекте, как в Орше или на юго-востоке Могилевской области, надо по-хозяйски провести инвентаризацию, все посчитать, аккумулировать информацию в облисполкомах и Минском горисполкоме, выработать конкретную программу их использования, - поручил глава государства. - Прежде всего в наших средних городах, где живут более 80 тыс. человек. У нас таких 11 городов, и по каждому из них принят конкретный план развития".-0-