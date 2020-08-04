Лукашенко призывает не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 4 августа 2020
Минск Малооблачно +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:15 Землетрясение произошло на востоке Турции В мире
14:01 Новое общежитие в Ошмянах принимает молодых специалистов таможенного дела Регионы
13:55 В Беларуси в июле выпало 80% месячной нормы осадков Общество
13:54 Некоторые аккредитовались наблюдателями на избирательных участках ради разжигания конфликтов - Жилко Общество
13:50 Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе Общество
13:49 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Австралии из-за птичьего гриппа Экономика
13:46 "Белавиа" с 5 августа возобновляет полеты в Вильнюс Общество
13:46 Беларусь выбрала собственный, а не навязанный извне путь развития - Цуй Цимин Общество
13:40 Беларусь и Китай в полном смысле слова являются "всепогодными" партнерами - Цуй Цимин Политика
13:36 Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной - Улахович Общество
13:34 Лукашенко: мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси Президент
13:31 В ближайшее время мы вплотную займемся накопившимися вопросами госслужащих и военных - Лукашенко Президент
13:28 Риск заражения младенцев COVID-19 через грудное молоко крайне низок - ВОЗ В мире
13:28 Лукашенко народу: права на ошибку у вас, белорусы, нет! Президент
13:23 Лукашенко: если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции Президент
13:21 Лукашенко призывает различать реальную политику и "фанерных марионеток" Президент
13:21 Лукашенко: кто хочет другого Президента, идите не на площадь, а на избирательный участок Президент
13:19 Лукашенко: поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь Президент
13:17 Стабильность в обществе очень важна для развития государства - Гайдукевич Общество
13:16 Доллар и евро на торгах 4 августа подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:14 Лукашенко: армия интернет-троллей и провокаторов работает на дестабилизацию ситуации в стране Президент
13:06 В Эстонии в случае новой волны коронавируса не планируют закрывать школы В мире
13:06 В информационном поле проходят все решающие сражения за национальную безопасность - Лукашенко Президент
13:05 За результатами ЦТ мы должны видеть человека с его способностями и талантами - Лукашенко Президент
13:03 Лукашенко: следующая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси Президент
13:01 Лукашенко: решения по дорожному сбору так и не приняты Президент
12:55 Лукашенко предостерегает молодежь от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций Президент
12:53 Лукашенко: мы гордимся молодым поколением, несмотря на распространение в их среде "иных мнений" Президент
12:53 Лукашенко отметил масштабность мер по возвращению традиций многодетности в общество Президент
12:50 Контроль за ценами на социально значимые товары должен быть сохранен - Лукашенко Президент
Все новости
Все новости
Президент
04 августа 2020, 12:31

Лукашенко призывает не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах

Новости темы "Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию"
Беларусь и Китай в полном смысле слова являются "всепогодными" партнерами - Цуй Цимин
Лукашенко: мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый мощный и безопасный источник роста экономики - это инвестиции. Много сегодня говорят, в том числе наши "альтернативщики", что к нам хлынут инвесторы извне", - сказал Александр Лукашенко. В частности, есть мнения, что если после выборов отдать инвесторам предприятия, то Беларусь превратится в райский уголок".

Президент призвал посмотреть на это с реальных позиций. "Валовой внутренний продукт США во втором квартале текущего года, несмотря на огромные пакеты стимулов (а там миллиарды вбрасывали в экономику), упал на 33%. То есть ведущая экономика обвалилась на треть, - обратил внимание глава государства. - ВВП Германии сократился на 12% и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года. То есть отлетел на 10 лет. Испания вернулась в 2002 год (минус 22%), а Италия отброшена вообще в начало 90-х годов (минус 17%). Для сравнения: только немецкое падение - это две годовые экономики Беларуси".

"Ну и куда, как вы думаете, пойдут в этих условиях американские, немецкие и российские инвестиции? Куда пойдут деньги? Конечно, на восстановление своих стран. Не будьте наивными - они останутся дома. Думать, что они прибегут в Беларусь и будут нас поднимать - это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению", - предостерег Александр Лукашенко.

По его мнению, не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм. И самый яркий пример этого - лозунг "Америка превыше всего".

"Мы и только мы сами сможем себя спасти. Наш валовой продукт в первом полугодии сократился всего на 1,7%. Радует, что в июне экономика уже добавила, хоть на одну десятую, но добавила, - заметил глава государства. - Перелом негативной динамики наметился, нужно добавлять. И случилось это потому, что мы, не закрывшись, производили товар. И когда люди вышли (после снятия ограничительных мер. - Прим. БЕЛТА), им нужен товар. А его нет, экономики были остановлены. Люди купили белорусское - и не только у нас в Беларуси".

С 2016 года в Беларуси создано 300 тыс. новых рабочих мест. Даже в условиях пандемии не допущено массовой безработицы. Количество вакансий стабильно превышает спрос на них.

"Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы создать рабочие места, то сегодня нам такие инвестиции не нужны. Строить будем те производства, которые выпускают конкурентоспособную продукцию, приносят прибыль. Но работать они будут в равных условиях с отечественными предприятиями", - отметил Александр Лукашенко.

Президент считает, что при формировании новой пятилетки нужно взять хороший пример с советских времен, а также опыт Китая, Японии.

"Вы помните, там всегда был жесткий план: четко расписаны инвестиционные объекты, объемы финансирования, их источники. И железобетонная дисциплина, - подчеркнул глава государства. - Только так мы можем решить проблему равномерного развития регионов и распределения производительных сил. Для этого в каждой области необходимо реализовать по одному крупному проекту. А в Минске - два". Они должны быть детально просчитаны и обеспечены источниками финансирования, в качестве примера Александр Лукашенко привел проект в ОАО "Гродно Азот".

Плюс в каждом районе нужно построить по одному-два небольших, средних объекта в производственной сфере.

"При этом не везде надо строить с нуля, в чистом поле. Практически во всех районах страны есть свободные производственные площадки. Именно их следует задействовать. На каждом объекте, как в Орше или на юго-востоке Могилевской области, надо по-хозяйски провести инвентаризацию, все посчитать, аккумулировать информацию в облисполкомах и Минском горисполкоме, выработать конкретную программу их использования, - поручил глава государства. - Прежде всего в наших средних городах, где живут более 80 тыс. человек. У нас таких 11 городов, и по каждому из них принят конкретный план развития".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инвестиции Лукашенко производство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко: мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси
В ближайшее время мы вплотную займемся накопившимися вопросами госслужащих и военных - Лукашенко
Лукашенко народу: права на ошибку у вас, белорусы, нет!
Фото из архива Лукашенко: если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции
Лукашенко призывает различать реальную политику и "фанерных марионеток"
Фото из архива Лукашенко: кто хочет другого Президента, идите не на площадь, а на избирательный участок
Главное
Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко поручил правительству и Нацбанку направить все ресурсы в реальный сектор экономики
Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 943 пациента с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко о целях будущей пятилетки: средняя зарплата вырастет в два раза
Лукашенко: поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь
Лучшие фото БЕЛТА в июле
"Белавиа" с 5 августа возобновляет полеты в Вильнюс
Молодой педагог: в Беларуси созданы хорошие условия для самореализации, остальное - в наших руках
Щеткина: делая выбор, отключите эмоции, живите в реальном мире
Беларусь выбрала собственный, а не навязанный извне путь развития - Цуй Цимин
Некоторые аккредитовались наблюдателями на избирательных участках ради разжигания конфликтов - Жилко
Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме - Белгидромет
Белорусская экономика развивается вопреки мировым кризисам и последствиям коронавируса - Ковалев
Пресс-конференция об актуальных направлениях развития биотехнологий пройдет в БЕЛТА 5 августа
Теплая погода на этой неделе поспособствует развитию кукурузы и овощей - Белгидромет
МАРТ уточнил порядок ведения списка поставщиков, временно не допускаемых к госзакупкам
День железнодорожных войск отпразднуют в столичном парке Дружбы народов 6 августа
В Чехии 60% предпринимателей пострадали от карантинных мер
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.