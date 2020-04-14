Лукашенко призывает страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии

14 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии Александр Лукашенко в первую очередь отметил важность сохранения транзитного сообщения. Во-вторых, он выступил за сохранение практики принятия согласованных решений и применение единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза.

"Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше", - подчеркнул белорусский лидер.

В качестве предмета разговора Президент предложил тему обеспечения стабильности и спокойствия в обществе, недопущения размывания основ ЕАЭС из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя. "Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет много времени, денег и труда", - уверен белорусский лидер.

Лидеры ЕАЭС рассчитывают, что преимущества интеграции помогут справиться с пандемией "Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием", - подчеркнули лидеры стран ЕАЭС.

По его словам, то, что сейчас происходит в мире, подтверждает высказанные опасения: вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работу рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел в нефтяной сфере.

"Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки, трудовую миграцию. Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями", - заявил глава белорусского государства.

Путин: эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий "Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС", - заявил российский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко отметил, что Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако они не охватывают всего комплекса необходимых действий, чтобы максимально использовать имеющийся потенциал ЕАЭС. "При этом у каждого из нас уже применяются доказавшие свою эффективность практики по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей и поддержке национальных экономик", - сказал Президент.

Он призвал решительно действовать сообща, рассчитывать не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу, продумать формирование собственного регионального "пояса безопасности" путем ускорения создания импортозамещающих производств и локализации на территории союза критически важных отраслей. "Кроме того, нам нужны общие механизмы реагирования на глобальные кризисы нового рода - эпидемические, общие нормы и планы действий в чрезвычайных ситуациях в целях уменьшения рисков", - считает белорусский лидер.

"В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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