Лукашенко про отношение к народу Литвы: они никогда не были и не будут для нас врагами

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовцы, как народ, никогда не были и не будут для белорусов врагами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы после обращения с Посланием к белорусскому народу и парламенту, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич передал главе государства теплые приветствия от представителей гражданского общества Литвы, которые недавно побывали в Минске, встречались с дипломатами, парламентариями: "Они сказали, что большинство литовского народа стоит с вами, поддерживает вас".

"А литовцам передайте мою благодарность. Пусть литовский народ знает, я об этом четко и однозначно сказал: они никогда для нас не будут врагами", - ответил Александр Лукашенко.

Вместе с тем есть и такие люди в Литве, которые своими поступками и заявлениями заслужили личное негативное отношение главы белорусского государства. Речь о персоне Габриэлюса Ландсбергиса, занимающего сейчас пост главы МИД Литвы. "Я ему никогда его поведение не прощу", - сказал Александр Лукашенко, подчеркнув, что в свое время, будучи депутатом Верховного Совета БССР, приезжал в Литву вместе с группой депутатов, когда эта страна переживала непростой период, чтобы поддержать коллег-депутатов, среди которых был и Витаутас Ландсбергис, который приходится родным дедом нынешнему главе МИД Литвы. "Мы приезжали литовцам помочь, защищали их", - напомнил Президент.

"Но я умею, опыт у меня есть, отделять мерзких руководителей, которые потеряли контакт с народом, и народ. Литовцы классные люди, трудяги. Они никогда не были и не будут для нас врагами. А те, кто там заблудшие, очумевшие и прикормленные разного рода пропагандисты - думаю, они или скоро схлынут куда-нибудь, или литовский народ их просто выкинет. А мы с Литвой жили и будем жить как настоящие соседи - придет время", - подчеркнул глава государства.-0-