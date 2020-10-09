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Президент
09 октября 2020, 14:14

Лукашенко про роль МИД и посольств: нужно четко заявлять о себе и жестко отстаивать свои права

Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел и белорусские дипломаты за рубежом должны четко заявлять позицию своего государства и более жестко отстаивать его интересы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки, - отметил глава государства. - Я вижу, что Министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины".

Президент уверен, что среди населения этих стран есть много сторонников сотрудничества с Беларусью и надо направить усилия, чтобы объяснить жителям этих стран пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики. "Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-

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