Лукашенко про турнир "Золотая шайба": это настоящая школа мастерства, дружбы и взаимовыручки

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот традиционный турнир для многих мальчишек стал настоящей школой мастерства, дружбы, взаимовыручки и очень важным шагом на пути в большой спорт, - говорится в приветствии. - Убежден, что победа достанется сильнейшим - самым целеустремленным и настойчивым, а на ледовых площадках будут царить бескомпромиссная борьба, дух честного соперничества и взаимоуважение".

Президент пожелал участникам соревнований крепкого здоровья, удачи и ярких побед. "Упорно трудитесь, берите пример с лучших и пусть вам покорятся все вершины и в спорте, и в жизни", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-