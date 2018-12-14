Лукашенко: проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что проблем с подписанием так называемого союзного шенгена не будет. Документ пока не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.402 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.188 BYN
|3.2 BYN