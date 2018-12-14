Лукашенко: проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что проблем с подписанием так называемого союзного шенгена не будет. Документ пока не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси.

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