Лукашенко: проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют ярко выраженное внешнее происхождение

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют ярко выраженное внешнее происхождение. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все, что мы прошли и пережили, - это не спонтанные атаки на власть или лично Президента и не эмоциональный порыв. Это - последовательная и целенаправленная политика против белорусской государственности, нашего народа и его будущего. Против страны - учредителя ООН, регионального миротворца, важного звена сопряжения Запада и Востока. Страны, которая еще не залечила раны Великой Отечественной войны, приняла на себя основную долю пепла Чернобыля, - сказал Александр Лукашенко. - Это лишь подтверждает то, о чем я неоднократно говорил ранее: проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют ярко выраженное внешнее происхождение".

Президент подчеркнул, если бы мы, как некоторые постсоветские государства, поддались лихорадке сменяемости власти, допустили шараханья в политике и идеологии, то неуправляемое пикирование было бы уже не остановить. "Нас ждали бы миграция, разобщенность народа, дисфункция экономики, рост преступности, закат социального государства. Жили бы по принципу: кто может - выживайте. И все это - безвозвратно, на века, если не навсегда", - констатировал он.-0-