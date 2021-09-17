Лукашенко: проблемы в Афганистане должен решать сам народ, но стране надо помочь

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в Афганистане должен решать сам народ, но стране надо помочь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последнее время все чаще звучат разные точки зрения и позиции по Афганистану.

"Суммируя все, что сказано, мой опыт работы Президентом позволяет сделать один вывод: все проблемы, которые сегодня существуют в Афганистане, решать афганскому народу. Только афганский народ может решить все проблемы, которые созданы и создаются на этой территории", - убежден Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что соседние страны также заинтересованы иметь рядом стабильного партнера, а значит, им надо помочь Афганистану в решении существующих проблем. "История нас учит чему: два крупнейших, мощнейших государства (Советский Союз и Америка) 30 лет пытались отчасти силой решить проблемы в Афганистане. И что получилось? Вы это знаете по последним событиям. Поэтому проблему надо решать добром. К афганскому государству и народу надо относиться как к равному. Надо помочь Афганистану. Только на этом пути можно безболезненно решить проблемы", - подчеркнул белорусский лидер.

"Но все мы должны понимать, что мгновенно решить эти проблемы не получится. Надо идти спокойно, терпеливо, предлагая те или иные пути помощи Афганистану. Не следует свои ценности им навязывать, они выберут свое будущее сами. Об этом учит нас и современная история развития региона Центральной и Южной Азии, - сказал Александр Лукашенко. - Еще раз подчеркиваю: афганцы выберут свое будущее сами. Нам надо им помочь".-0-