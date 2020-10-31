Лукашенко: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры

31 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Льва Гумилевского с 90-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши произведения по праву входят в золотой фонд отечественной культуры. Благодаря яркому таланту и высокому мастерству Вы оставили незабываемый след в белорусской истории, - отметил глава государства. - Являясь одним из наилучших представителей национальной академической школы скульптуры, Вы приложили много усилий, чтобы сохранить для потомков имена многих известных деятелей нашей земли".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что творческая деятельность Льва Гумилевского еще долгие годы будет находить живой отзвук в сердцах любителей монументального искусства и содействовать его развитию.-0-

Народному художнику Беларуси Льву Гумилевскому исполняется 90 лет Как и многие скульпторы, Гумилевский начинал свой творческий путь с портретов не потому, что считал этот жанр легким для себя, не требующим больших творческих усилий, а потому, что видел в нем возможность более оперативного проникновения в сложные проблемы современного искусства.